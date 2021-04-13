Россия приняла решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Такая же ситуация с полетами в Танзанию. В последнее время участился завоз из африканской республики в страну малярии. Как отметили в Роспотребнадзоре, только с начала года в России зафиксировано 2 случая с тяжелым течением заболевания, в 2020-м - 11 случаев.