Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщает БелТА.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса", - заявил Владимир Путин.

Он назвал театром абсурда требования Запада в нынешних условиях допустить их инспекции на российские ядерные объекты. "Напомню, что в начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием России, как они выражаются, вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекций на российские ядерные оборонные объекты. Даже не знаю, как это назвать, театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред", - сказал Президент России.

При этом он обратил особое внимание, что российской стороне проводить полноценные инспекции в рамках этого договора Запад не дает. "Наши неоднократные заявки об осмотре тех или иных объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным основаниям. И проверить толком мы ничего не можем на той стороне", - констатировал Владимир Путин.

"Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО по сути сделало заявку на то, чтобы стать участником договора о СНВ. Мы с этим согласны, пожалуйста, более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела, ведь в НАТО, напомним, состоит не одна ядерная держава США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании и Франции, они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против России", - подчеркнул Владимир Путин.

"Не учитывать этого мы не можем, не имеем права, особенно сегодня. Как и то, что первый договор о СНВ изначально заключался между СССР и США в 1991 году в принципиально другой ситуации, в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия. В дальнейшем наши отношения вышли на такой уровень, когда Россия и США заявили, что не считают больше друг друга противниками. Замечательно, все было очень хорошо. Действующий договор от 2010 года содержит важнейшее положение о неделимости безопасности, о прямой взаимосвязи вопросов стратегических наступательных и оборонительных вооружений. Все это давно забыто, США вышли из договора по ПРО, как известно. Все осталось в прошлом. Наши отношения, что очень важно, деградировали, и это целиком заслуга США, именно они после распада Советского Союза приступили к пересмотру результатов Второй мировой войны, к строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин, один господин. Для этого стали разрушать все основы мироустройства", - указал Президент России.