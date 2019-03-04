Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Договор был заключен между СССР и США в 1987. О своем выходе из Договора США объявили 1 февраля, и тогда Москва предупредила о зеркальном ответе на подобный шаг. В Кремле заявили, что отказ США от этого соглашения «заметно ослабит региональную и глобальную безопасность» и может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями. Сегодняшний указ Путина будет действовать до устранения США допущенных ими нарушений. При этом Россия не планирует размещать подпадающие под действие ДРСМД ракеты на пограничных территориях и ожидает, что США начнут предлагать различные варианты сохранения Договора с включением в него новых государств-участников.