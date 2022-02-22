Россия признала суверенитет республик Донбасса

Указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик Президент России Владимир Путин подписал накануне поздно вечером. Также заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи, в том числе и в сфере обороны.



Владимир Путин, президент России:

В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с этими республиками.



Путин уже поручил армии обеспечить поддержание мира в республиках Донбасса, а также обеспечить работу банковских систем. Продолжается эвакуация жителей региона в Россию. Накануне первый состав с беженцами прибыл в Нижний Новгород. Донбасс уже покинули десятки тысяч человек.