Россия призвала ООН осудить убийство Дарьи Дугиной

Россия призвала ООН решительно осудить убийство российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Соответствующее заявление во время заседания Совета Безопасности сделал Василий Небензя. Более того постоянный представитель России при ООН показал распечатку скриншота с сайта "Миротворец", на котором фото Дугиной перечеркнуто надписью "ликвидирован". Постпред подчеркнул: "Они открыто бравируют ее убийством".