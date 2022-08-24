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Россия призвала ООН осудить убийство Дарьи Дугиной

Россия призвала ООН решительно осудить убийство российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Соответствующее заявление во время заседания Совета Безопасности сделал Василий Небензя. Более того постоянный представитель России при ООН показал распечатку скриншота с сайта "Миротворец", на котором фото Дугиной перечеркнуто надписью "ликвидирован". Постпред подчеркнул: "Они открыто бравируют ее убийством".

Напомним, журналистка погибла 20 августа. В этот день автомобиль Дугиной был взорван в районе поселка Большие Вяземы Московской области.

© РИА Новости / Сергей Гунеев

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