Россия призвала США обратить внимание на собственный миграционный кризис

Пока внимание мировых СМИ приковано к белорусско-польской границе, в США продолжается наплыв потоков мигрантов из латиноамериканских стран. Новый караван беженцев начал путь к американской границе - в нем около 2 тысяч человек. (Предыдущий сейчас находится на юге мексиканского штата Веракрус).



На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американских партнеров уделять больше внимания тому, что происходит на их границе с Мексикой. По ее словам, США следовало бы сначала проанализировать собственные ошибки и только потом указывать на чужие. Власти США за последний год задержали на границе с Мексикой рекордные миллион 700 тысяч человек. На этом фоне Мария Захарова отметила, что американским партнерам точно "есть чем заняться".