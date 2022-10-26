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Россия призывает западные страны прекратить рассматривать космос как арену возможного конфликта
Россия призывает западные страны прекратить рассматривать космос в качестве арены возможного конфликта. Об этом РИА Новости заявилзаместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Он добавил, что Россия вносит на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами контроля над вооружениями, резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. "Призываем все государства присоединиться к инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе. Российская Федерация вносит на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций Генассамблеи ООН о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности", - сказал он, добавив, что уже около 30 стран мира в двустороннем порядке поддержали инициативу России о неразмещении первыми оружия в космосе.
Если Первый комитет по итогам своей работы в ближайшие недели одобрит резолюцию, то до конца года она будет вынесена на голосование в Генеральной Ассамблее ООН.
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