Россия призывает западные страны прекратить рассматривать космос как арену возможного конфликта

Он добавил, что Россия вносит на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами контроля над вооружениями, резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. "Призываем все государства присоединиться к инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе. Российская Федерация вносит на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций Генассамблеи ООН о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности", - сказал он, добавив, что уже около 30 стран мира в двустороннем порядке поддержали инициативу России о неразмещении первыми оружия в космосе.