Россия продлевает запрет на въезд грузовиков для стран Запада

Россия до конца 2024 года продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Изначально он был введен в октябре прошлого года как зеркальная мера на санкции ЕС, затем дважды продлевался. Нынешний список запрещенных товарных групп стал шире. По-прежнему эмбарго не распространяется на почтовые отправления, гуманитарную помощь, товары, импортированные через российско-белорусскую границу, фармацевтические и медицинские препараты. При этом в России действует механизм перецепки и перегрузки товаров иностранного происхождения. В таможенно-терминальных комплексах грузы перегружаются на российские и белорусские машины и после этого имеют право дальше следовать по территории страны.