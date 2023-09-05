Россия продлила сокращение поставок нефти в ответ на санкции Евросоюза

Россия продлила сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Таков ответ на санкции Запада - эмбарго ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России, а также введение на них ограничений цен, к которым кроме ЕС присоединились страны "Большой семерки" и Австралия. Решение о продлении добровольного сокращения нефтедобычи на миллион баррелей до будущего года подтвердила и Саудовская Аравия. Биржи отреагировали мгновенно. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с минувшего ноября.