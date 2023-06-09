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Россия проинформировала МАГАТЭ об атаках на распределитель Запорожской ТЭС с помощью дронов-камикадзе

Россия проинформировала МАГАТЭ об атаках на распределитель Запорожской ТЭС с помощью дронов-камикадзе

Согласно заявлению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), РФ уведомила организацию об ударах дронов-камикадзе, которые пришлись на распределительное устройство Запорожской ТЭС. Об этом информирует ТАСС.

В заявлении МАГАТЭ сказано, что агентство планирует дать независимую оценку произошедшего события. Удары с помощью беспилотников были нанесены в четверг и пятницу.

Ранее, 8 июня, посредством четырех украинских дронов-камикадзе была совершена атака на Запорожскую ТЭС, о чем сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Фото: © РИА Новости

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