Россия проинформировала МАГАТЭ об атаках на распределитель Запорожской ТЭС с помощью дронов-камикадзе

Согласно заявлению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), РФ уведомила организацию об ударах дронов-камикадзе, которые пришлись на распределительное устройство Запорожской ТЭС. Об этом информирует ТАСС.

В заявлении МАГАТЭ сказано, что агентство планирует дать независимую оценку произошедшего события. Удары с помощью беспилотников были нанесены в четверг и пятницу.

Ранее, 8 июня, посредством четырех украинских дронов-камикадзе была совершена атака на Запорожскую ТЭС, о чем сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.