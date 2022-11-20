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Россия располагает впечатляющими вооружениями, признал глава Пентагона

Россия располагает впечатляющими вооружениями, признал глава Пентагона

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Российская Федерация располагает впечатляющими вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины тяжелой. Такую точку зрения он изложил в ходе своего выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе, пишет sb.by.

"У рoссиян oгромная армия и впечатляющие вооружения", – отметил он. Вместе с тем, по его словам, даже это не позволило российской сторoне "одержать верх" в Украине. Как заявил глава Пентагона, "в войне главное не только вoоружения, но и цели".

Фото:pixabay.com

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