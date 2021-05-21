Россия рассекретила подробности освобождения Праги

"Не вправе забыть, переписать и исказить историю" - под таким девизом на сайте Министерства обороны России запущен новый мультимедийный проект. В его рамках рассекречены уникальные документы, которые подтверждают решающую роль Красной армии в освобождении Чехословакии. Карта демонстрирует подробности взятия нашими войсками опорных пунктов противника. Отдельный пакет документов рассказывает, как советские военные спасали пражан от голода - как было организовано снабжение населения Праги. Минобороны России отмечает, что "на протяжении последних лет в угоду политической конъюнктуре в Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной армии при освобождении страны в годы Второй мировой войны". Опубликованные документы послужат разоблачению многочисленных исторических фальсификаций.