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Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Беларусью

С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью. Некоторые перевозчики уже продают билеты. Кроме рейсов в Минск из Москвы также полетят самолеты в Бишкек и Нурсултан. Гражданам Беларуси, Казахстана и Кыргызстана при въезде через воздушные гавани в Россию не придется отбывать карантин. Но у всех прибывших должна быть справка о тестировании на COVID-19.

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