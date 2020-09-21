Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Беларусью

С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение с Беларусью. Некоторые перевозчики уже продают билеты. Кроме рейсов в Минск из Москвы также полетят самолеты в Бишкек и Нурсултан. Гражданам Беларуси, Казахстана и Кыргызстана при въезде через воздушные гавани в Россию не придется отбывать карантин. Но у всех прибывших должна быть справка о тестировании на COVID-19.