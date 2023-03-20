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Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине, заявил Путин
Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Путин отметил, что российская сторона внимательно ознакомилась с предложениями Китая по урегулированию кризиса в Украине.
При этом российский лидер подчеркнул, что Россия всегда открыта для переговорного процесса.
"Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран", - сказал президент РФ, обращаясь к лидеру КНР.
По мнению Путина, Китай занимает "справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем".
Фото:пресс-службы президента РФ/ТАСС
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