Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине, заявил Путин

Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Путин отметил, что российская сторона внимательно ознакомилась с предложениями Китая по урегулированию кризиса в Украине.

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия всегда открыта для переговорного процесса.

"Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран", - сказал президент РФ, обращаясь к лидеру КНР.

По мнению Путина, Китай занимает "справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем".