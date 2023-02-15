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Россия созовет Совбез ООН по диверсиям на "Северных потоках"
Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой наTelegram-каналпервогозаместителяпостоянного представителя РФ при ООН ДмитрияПолянского.
"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН", - написал он.
В это же время, в 15:00 по Нью-Йорку 22 февраля, возобновит работу спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Украине, на которую планируется вынести антироссийскую резолюцию.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.
Фото ТАСС
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