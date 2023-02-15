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Россия созовет Совбез ООН по диверсиям на "Северных потоках"

Россия созовет Совбез ООН по диверсиям на "Северных потоках"

Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой наTelegram-каналпервогозаместителяпостоянного представителя РФ при ООН ДмитрияПолянского.

"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН", - написал он.

В это же время, в 15:00 по Нью-Йорку 22 февраля, возобновит работу спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Украине, на которую планируется вынести антироссийскую резолюцию.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.

Фото ТАСС

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