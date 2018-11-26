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Россия срочно созывает заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Керченском проливе

Предварительно оно назначено на вечер.

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