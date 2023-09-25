Россия стала крупнейшим поставщиком золота в ОАЭ в 2022 году

Россия стала главным поставщиком золота для Объединенных Арабских Эмиратов. В прошлом году ближневосточное государство импортировало 96,4 тонны российского драгметалла, что в 15 раз больше, чем в 2021 году. Кроме того, это примерно треть российской годовой добычи, пишет Bloomberg.