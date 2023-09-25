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Россия стала крупнейшим поставщиком золота в ОАЭ в 2022 году
Россия стала главным поставщиком золота для Объединенных Арабских Эмиратов. В прошлом году ближневосточное государство импортировало 96,4 тонны российского драгметалла, что в 15 раз больше, чем в 2021 году. Кроме того, это примерно треть российской годовой добычи, пишет Bloomberg.
В целом же Эмираты заняли первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Россией - показатель по итогам 2022 года вырос почти на 70 процентов и достиг рекордных 9 млрд долларов.
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