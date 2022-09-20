Россия стремится закончить конфликт в Украине как можно быстрее, заявил Эрдоган

Россия стремится как можно быстрее завершить конфликт в Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет БелТА.



Турецкий лидер рассказал, что по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Узбекистане он убедился, что Россия стремится завершить конфликт в Украине как можно скорее. Он подчеркнул, что позиция РФ в этом вопросе очень важна.



По мнению президента Турции, на сегодняшний день "дела идут достаточно проблематично". Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что вскоре будет сделан значительный шаг вперед. Он также выступил за то, чтобы этот конфликт завершился миром.