3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Россия стремится закончить конфликт в Украине как можно быстрее, заявил Эрдоган
Россия стремится как можно быстрее завершить конфликт в Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет БелТА.
Турецкий лидер рассказал, что по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Узбекистане он убедился, что Россия стремится завершить конфликт в Украине как можно скорее. Он подчеркнул, что позиция РФ в этом вопросе очень важна.
По мнению президента Турции, на сегодняшний день "дела идут достаточно проблематично". Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что вскоре будет сделан значительный шаг вперед. Он также выступил за то, чтобы этот конфликт завершился миром.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все