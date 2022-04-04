Россия требует расследования фейка о событиях в украинской Буче

Сигналы воздушной тревоги ночью звучали практически во всех регионах Украины. В Киевской области на аэродроме Васильков выведен из строя центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России. Также уничтожены крупные топливные хранилища в Николаевской, Ровенской областях и Тернополе, с которых осуществлялись поставки топлива для украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях. Всего накануне авиацией России были поражены 42 военных объекта Украины. Также были сбиты 3 беспилотника. Сообщается о боях в районе Новобахмутовки и Троицкого в ДНР. В Мариуполе бойцы чеченского спецназа совместно с подразделениями ВС России штурмуют "Азов-сталь", который удерживают украинские боевики.