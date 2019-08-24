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Россия успешно провела учебные пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава"
Испытания проведены на следующий день после того, как российский лидер Владимир Путин пообещал симметричный ответ на пуск крылатой ракеты "Томагавк" в США. Российский запуск прошел на территории приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря. Оба заряда успешно поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и Камчатке. Напомним, подобные учения стали следствием прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа этого года.
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