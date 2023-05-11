3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Россия установила новый рекорд по морским поставкам нефти
Президент
Все
План действий от Лукашенко и двусторонние переговоры на климатическом саммите в Баку
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации новых государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
90 % молодых людей убеждены, что государству нужно развивать зеленую экономику
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все