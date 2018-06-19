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Россия в ближайшее время введет пошлины на ввоз американских товаров

Россия в ближайшее время введет пошлины на ввоз американских товаров, которые имеют аналоги на российском рынке, в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. Список товаров пока не раскрывается.

Американские власти ранее отказались проводить консультации с Москвой на площадке ВТО по вопросу введения пошлин. Ущерб от этого Россия оценивает почти в 538 миллионов долларов.

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