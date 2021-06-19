Россия: в Кемеровской области разбился самолет, в Москве горит склад пиротехники

ЧП в Кемеровской области. Там сегодня упал самолет. Машина совершала тренировочный полет, во время которого командир доложил об отказе одного из двигателей. Было принято решение о возвращении воздушного судна на аэродром вылета. При развороте самолет задел крону деревьев крылом и упал на землю. На борту находились 17 парашютистов и 2 члена экипажа. Погибли 4 человека. Установлено, что самолет был закуплен в Украине, где эксплуатировался довольно давно.