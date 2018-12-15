Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Документ призывает все стороны выполнять обязательства по соглашению и решать вопросы при помощи механизмов, предусмотренных в нем. Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен выйти из договора из-за того, что Москва якобы нарушает его условия. Основное - это запрет на разработку, производство и хранение баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5 с половиной тысяч километров.