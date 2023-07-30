После выхода из зерновой сделки российская армия нанесла ряд массированных ударов по портовым сооружениям Украины. Киев настаивает на том, что это "война с голодными", имея в виду блокаду своего зернового экспорта. На самом деле тут совсем другое: Россия впервые предприняла попытку нарушить логистику поставок западного оружия Украине.

Прежде пытались уничтожать уже доставленное, соблюдая джентльменское соглашение о неприкосновенности торговых маршрутов. Теперь, поскольку джентльменов с той стороны не нашлось, решено остановить хлебные караваны, поскольку на самом деле зерном были слегка присыпаны танки.

Неделя для моряков в Дунайско-Черноморском бассейне выдалась очень нескучная: в ночь на понедельник начались российские удары по объектам в портах Измаил и Рени, а также в Одессе. Учитывая вполне понятную секретность, непроницаемый туман войны почти полностью скрыл результаты этих атак: очевидно, однако, что последствия были очень серьезными - взрывы грохотали в портах долго, дымы заволакивали горизонт.

В Одессе как будто пострадало портовое зернохранилище, в Рени с Измаилом - погрузочно-разгрузочные терминалы. Если точные результаты ударов остались тайной, то их глобально-экономический эффект можно было наблюдать на картах и графиках. В устье Дуная образовалась пробка из крупнотоннажных кораблей. Многие суда перешвартовались на румынской половине речного русла - здесь безопаснее, поскольку дроны уважительно относятся к госграницам. Прекратились прием и отправка судов из Одессы. И еще - взмыла ввысь кривая биржевых цен на зерно: подорожание составило без малого 20 %. Что, насколько можно судить, стало побочным результатом ударов по дунайско-черноморским портам - основной целью было не это, а нарушение логистики оружейных поставок.

Сейчас эти каналы перекрыты. Мы не позволим использовать акваторию Черного моря для доставки оружия на Украину, для использования его в диверсионных и террористических целях. И у нас есть для этого инструменты и возможности. А мы продолжим доставлять зерно удобрение, в том числе на коммерческой и на бесплатной основе африканским странам, которые остро в этом нуждаются. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России

Тот факт, что оружие на Украину доставляется не только по суше, но и по воде, особой тайной ни для кого не являлся. По условиям зерновой сделки, суда, прибывающие и покидающие украинские черноморские порты, подлежали досмотру, однако контроль давно уже выродился в фикцию. В устье Дуная он, понятно, не осуществлялся вовсе. Поскольку речные и морские маршруты обеспечивают исключительную дешевизну грузоперевозок, значительная часть военных поставок шла именно этими путями - скрытно или явно. Из последних свидетельств тому - обнаружение следов взрывчатки на корабле, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону: прежде судно использовалось для вывоза украинского хлеба, который, похоже, заменял в трюмах тринитротолуол в пропорции один к одному. Факт, что оружие доставлялось водой, никто, в общем, не оспаривает ни в Киеве, ни на Западе: сухопутные маршруты просто не переварили бы тот объем военных грузов, который доставлялся на Украину. Собственно, именно потому вопрос о военных поставках полностью обходится стороной, а акцент делается на проблемах с вывозом украинского зерна.

Эскалационная риторика также угрожает еще больше подорвать безопасную транспортировку продовольствия через Черное море в более широком смысле. А без доступа к портам или мировым рынкам у фермеров может не быть иного выбора, кроме как прекратить заниматься сельским хозяйством. В дополнение к глобальным последствиям это окажет непосредственное влияние на внутренние цены на продукты питания и на экономическую стабильность Украины. Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам

Зерновой экспорт - важная статья доходов украинского бюджета: вывезенные 33 миллиона тонн позволили выручить 16 миллиардов долларов, что составляют чуть не половину от общего объема поступлений. Однако нынешний урожай будет чувствительно меньше, объемы экспорта вынужденно сократятся то ли наполовину, то ли даже на три четверти: учитывая, что Польша и Румыния обещают обеспечить "коридоры солидарности", с вывозом проблем быть не должно. Потому спор, на самом деле, идет о более важных вещах: под чьим де-факто контролем будет Черное море и сможет ли Россия исключить военные грузы из числа перевозимых? Обе стороны заявили, что готовы применять оружие: Москва - если иностранные корабли рискнут совершать несанкционированные рейсы в украинские порты; Киев обещает топить суда, следующие в российские воды. Риск неконтролируемой эскалации резко вырос, ведь испытать серьезность намерений противника всегда найдутся желающие. В прошлом году, например, британский военный корабль зашел в крымские воды, а не попытается ли он же, например, сходить в Одессу по зерно?

Любого риска распространения конфликта в результате военного инцидента в Черном море - преднамеренного или случайного, - необходимо избегать любой ценой, поскольку это может привести к потенциально катастрофическим последствиям для всего мира! Розмари Дикарло, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам