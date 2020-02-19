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Россия закрывает въезд гражданам из Китая с 20 февраля

Власти заявляют, что на фоне сезонной эпидемии гриппа медучреждения в России перегружены и не смогут предоставить необходимую помощь иностранцам.

Разработан новый метод диагностики Covid-19

Комитет здравоохранения Китая в свою очередь сообщает, что распространение вируса постепенно сокращается. Сегодня свыше 19 % заболевших Covid-19 полностью излечились - выписано около 13 тысяч пациентов. Процент погибших от числа инфицированных составляет 2,7. Кстати, китайские молекулярные биологи изобрели новый метод диагностики коронавируса. Он позволяет обнаружить заболевание с вероятностью 80 %.

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