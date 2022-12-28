Россия запретила продажу своей нефти странам, установившим потолок цен на ее сырье

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе говорится, что Россия запрещает поставки своей нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена.

Указ вступит в силу 1 февраля 2023 года, ограничения на нефть будут действовать до 1 июля следующего года, на поставки нефтепродуктов - с даты, которую определит российское правительство. На фоне этих новостей цены на нефть пошли вверх.