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Россия запросила новое заседание СБ ООН по Югославии

Россия вновь запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН, посвященное 25-й годовщине начала агрессии НАТО против Югославии.

Ранее Париж сорвал проведение заседания по этой проблематике. Французский представитель заявил, что тема неактуальна и что с Францией якобы никто повестку заседаний на этот день не согласовывал.

Россия заявляет: истинная причина срыва в том, что представители стран Запада боятся публичного обсуждения в ООН натовских бомбежек Югославии.

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