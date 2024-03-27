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Россия запросила новое заседание СБ ООН по Югославии
Россия вновь запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН, посвященное 25-й годовщине начала агрессии НАТО против Югославии.
Ранее Париж сорвал проведение заседания по этой проблематике. Французский представитель заявил, что тема неактуальна и что с Францией якобы никто повестку заседаний на этот день не согласовывал.
Россия заявляет: истинная причина срыва в том, что представители стран Запада боятся публичного обсуждения в ООН натовских бомбежек Югославии.
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