Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на 11 августа в связи с обстрелами украинской стороной Запорожской АЭС, сообщают БелТАсо ссылкой на РИА Новости.

"Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", - рассказал источник в российском постпредстве в ООН.

По словам другого источника, в качестве докладчика российская сторона хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы АЭС любой ценой.

Позднее информацию о проведении 11 августа заседания Совбеза ООН подтвердил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.