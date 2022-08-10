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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на 11 августа в связи с обстрелами украинской стороной Запорожской АЭС, сообщают БелТАсо ссылкой на РИА Новости.
"Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", - рассказал источник в российском постпредстве в ООН.
По словам другого источника, в качестве докладчика российская сторона хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы АЭС любой ценой.
Позднее информацию о проведении 11 августа заседания Совбеза ООН подтвердил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Запорожская АЭС - крупнейшая электростанция в Европе, которая производила четверть всей электроэнергии в Украине. В то же время ВСУ неоднократно наносили удары по станции. Как предупреждали в военно-гражданской администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.
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