Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Идлибе

Заседание должно пройти вечером. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что Вашингтон готовит провокацию с применением химоружия в Идлибе, а также увеличивает число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для нанесения ударов по Сирии. По информации российского оборонного ведомства, инсценировка химатаки состоится в населенном пункте Кафер-Зайта. На случай внезапного ракетного удара США силы сирийской армии приведены в повышенную боеготовность. В Пентагоне назвали эти заявления не более чем пропагандой.