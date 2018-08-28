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Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Идлибе
Заседание должно пройти вечером. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что Вашингтон готовит провокацию с применением химоружия в Идлибе, а также увеличивает число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для нанесения ударов по Сирии. По информации российского оборонного ведомства, инсценировка химатаки состоится в населенном пункте Кафер-Зайта. На случай внезапного ракетного удара США силы сирийской армии приведены в повышенную боеготовность. В Пентагоне назвали эти заявления не более чем пропагандой.
Ранее МИД России предостерег Вашингтон и его союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии.
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