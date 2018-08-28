ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Идлибе

Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Идлибе

Заседание должно пройти вечером. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что Вашингтон готовит провокацию с применением химоружия в Идлибе, а также увеличивает число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для нанесения ударов по Сирии. По информации российского оборонного ведомства, инсценировка химатаки состоится в населенном пункте Кафер-Зайта. На случай внезапного ракетного удара США силы сирийской армии приведены в повышенную боеготовность. В Пентагоне назвали эти заявления не более чем пропагандой.

Ранее МИД России предостерег Вашингтон и его союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все