Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Сирии

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вашингтон готовит провокацию с применением химоружия в Идлибе, а также увеличивает число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для нанесения ударов по Сирии. По информации российского оборонного ведомства, инсценировка химатаки состоится в населенном пункте Кафер-Зайта.