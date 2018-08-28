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Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН по ситуации в Сирии

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вашингтон готовит провокацию с применением химоружия в Идлибе, а также увеличивает число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для нанесения ударов по Сирии. По информации российского оборонного ведомства, инсценировка химатаки состоится в населенном пункте Кафер-Зайта.

На случай внезапного ракетного удара США силы сирийской армии приведены в повышенную боеготовность. В Пентагоне назвали эти заявления "не более чем пропагандой".

Ранее МИД России предостерег Вашингтон и его союзников от "новых опрометчивых шагов" в Сирии.

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