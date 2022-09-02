Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС

Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Темой станут обстрелы станции со стороны ВСУ. В частности, планируется заслушать доклад главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам вчерашнего визита на ЗАЭС. Накануне глава делегации "Росатома" и сотрудники Запорожской АЭС провели специалистов агентства по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. По словам Гросси, миссия получила ключевую информацию по ситуации на станции и связала воедино полученные факты. Он также объявил, что часть специалистов миссии останутся работать на ЗАЭС для более детального анализа.