3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС
Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Темой станут обстрелы станции со стороны ВСУ. В частности, планируется заслушать доклад главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам вчерашнего визита на ЗАЭС. Накануне глава делегации "Росатома" и сотрудники Запорожской АЭС провели специалистов агентства по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. По словам Гросси, миссия получила ключевую информацию по ситуации на станции и связала воедино полученные факты. Он также объявил, что часть специалистов миссии останутся работать на ЗАЭС для более детального анализа.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов