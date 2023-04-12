Россиян с видом на жительство в Латвии могут принудительно выдворить из страны

До 18 тысяч россиян с видом на жительство в Латвии могут быть выдворены из страны. Основание - несдача в установленный срок экзамена по латышскому языку. Запись на процедуру была открыта с 1 января по 24 марта, накануне начались сами экзамены. Если до 1 сентября заявление на сдачу теста не будет подано, вид на жительство теряет силу, и из страны нужно выехать до 2 декабря.

По информации некоторых СМИ, такое нововведение направлено на поддержку языка и культуры Латвии. Документ уже прошел второе чтение в Сейме. Сообщается, что финальное согласование такого закона будет принято 4 мая.

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