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Россиян с видом на жительство в Латвии могут принудительно выдворить из страны
До 18 тысяч россиян с видом на жительство в Латвии могут быть выдворены из страны. Основание - несдача в установленный срок экзамена по латышскому языку. Запись на процедуру была открыта с 1 января по 24 марта, накануне начались сами экзамены. Если до 1 сентября заявление на сдачу теста не будет подано, вид на жительство теряет силу, и из страны нужно выехать до 2 декабря.
По информации некоторых СМИ, такое нововведение направлено на поддержку языка и культуры Латвии. Документ уже прошел второе чтение в Сейме. Сообщается, что финальное согласование такого закона будет принято 4 мая.
В Эстонии могут ограничить право голоса у белорусов и россиян на местных выборах
К законодательным нововведениям готовятся в Эстонии - там инициируют приостановку права голоса у граждан России и Беларуси на местных выборах. В них, согласно действующему законодательству, имеют право участвовать не только граждане страны, но и постоянно проживающие граждане других стран и даже лица без гражданства. Однако белорусов и россиян временно предлагают лишить такой возможности.
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