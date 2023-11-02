Россияне доверяют Лукашенко, Си Цзиньпину и Трампу. Кому еще?

По результатам осеннего исследования Ромир, первые три места в зарубежном рейтинге доверия заняли хорошо знакомые россиянам лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, руководитель КНР Си Цзиньпин и бывший президент США Дональд Трамп. Они же оказались единственными политиками в ТОП-10. Остальные места распределились в основном между деятелями кино.

"Трех первых участников нашего нового Рейтинга доверия объединяет одно: и Александр Лукашенко, и Си Цзиньпин и Дональд Трамп – лидеры, сконцентрированные на интересах собственного народа и развитии своих стран. Они точно не глобалисты и не пытаются навязать остальному миру "универсальные" ценности," - рассуждает о лидерах рейтинга Андрей Милехин, доктор социологических наук, президент Ромир.

Остальные участники первой десятки рейтинга известные отечественному зрителю актеры: Арнольд Шварценеггер, Джонни Депп, Стивен Сигал и Леонардо Ди Каприо. Также в списке присутствуют бывший ведущий американского телеканала FOX News Такер Карлсон (5 место) и режиссер Оливер Стоун (9 место). Последний знаком россиянам как создатель таких фильмов, как "Уолл-Стрит", "Александр", "Народ против Ларри Флинта" и др. и автор документальных фильмов об истории США. Кроме того, цикл его интервью с Владимиром Путиным был показан в прайм-тайм по федеральному ТВ.

Участников рейтинга, не являющихся политиками, объединяет если не позитивное отношение к РФ, то, по крайней мере, явный интерес к нашей стране. Так, весной 2022 года Арнольд Шварценеггер записал теплое видеосообщение о России и россиянах, где пошел в разрез с общим тоном дискурса. Или Илон Маск, чьи мысли о России часто цитируют отечественные СМИ. Одним словом, народ России - открытый и искренний - чувствует хорошее отношение, интерес, позитив и отвечает доверием.

Измерение проводилось на базе Romir Scan Panel. Россияне старше 14 лет, репрезентирующие городское население РФ 10 тыс.+, ответили на вопрос: "Кому из публичных зарубежных личностей Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего". По результатам опроса составлялся бальный рейтинг личностей. Проводился подсчет голосов, отданных за каждого человека с учетом места его упоминания: то есть за первое место личности присваивалось 7 (семь) баллов, за второе - 6 (шесть) и так далее до седьмого места. В исследовании приняло участие 2400 респондентов.