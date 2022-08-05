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Россияне не получат латвийских виз?

Россияне не получат латвийских виз?

Посольство Латвии в России прекращает выдачу визроссиянам на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Twitter, сообщаетБелТА.

В посольстве перестанут принимать заявления от россиян, исключением станет участие в похоронах близкого родственника.

Ранее Эстония перестала выдавать россиянам и белорусам вид на жительство и визы на обучение. Также визовые ограничения рассматривают финские власти и собираются поднять этот вопрос в конце августа на встрече глав МИД стран Евросоюза. Запрет на выдачу россиянам шенгенских виз, по предложению эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, могут включить в следующий пакет российских санкций.

В Москве надеются на благоразумие европейских стран.

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