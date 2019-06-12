Россияне сегодня отмечают один из главных государственных праздников

Один из главных государственных праздников сегодня отмечают наши соседи - День России. В этот день гражданам этой страны вручают государственные премии, устраивают большой концерт на Красной площади, проводят парады и множество фестивалей. А в конце дня - праздничный салют. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина и народ этой страны с Днем России. И отметил, что углубление белорусско-российской интеграции приумножит традиции дружбы между странами.