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Российская миссия на Луну стартовала с космодрома Восточный
Старт российской лунной миссии. Первая в истории современной России межпланетная автоматическая станция "Луна-25" отправилась на Южный полюс спутника Земли с космодрома Восточный. Основная задача миссии - отработка технологии мягкой посадки и разведка ресурсов. Планы широкие и амбициозные.
Если, конечно, будет обнаружена вода, то открываются очень серьезные перспективы по промышленному использованию Луны, открываются перспективы строительства лунной базы. Это очень амбициозная, серьезная задача, которая потребует освоения новых технологий с обеспечением жизнедеятельности на Луне. Я думаю, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для исследования дальнего космоса, дальних планет.
Выход станции на окололунную круговую орбиту должен состояться 16 августа, а посадка на поверхность спутника Земли - 21-го. "Луна-25" будет вести научные исследования около года. Предыдущая станция - советская "Луна-24" - была запущена 47 лет назад (в 1976 году).
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