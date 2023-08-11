Российская миссия на Луну стартовала с космодрома Восточный

Если, конечно, будет обнаружена вода, то открываются очень серьезные перспективы по промышленному использованию Луны, открываются перспективы строительства лунной базы. Это очень амбициозная, серьезная задача, которая потребует освоения новых технологий с обеспечением жизнедеятельности на Луне. Я думаю, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для исследования дальнего космоса, дальних планет.

Юрий Борисов, гендиректор госкорпорации "Роскосмос"