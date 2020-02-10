Российская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга всего за $1

16-летняя Диана Костырина экранизирует рассказ Кинга "Женщина в комнате", пишет РИА "Томск". Приобрести права на экранизацию культового писателя девушке удалось благодаря программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг на год делится авторскими правами со школьниками со всего мира. Короткометражку юной россиянки покажут ближайшей осенью в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia.



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