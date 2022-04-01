Российская сторона откроет гуманитарный коридор для мирных жителей из Мариуполя

Сегодня российская сторона откроет гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя в Запорожье. Киев призывают сообщить о готовности обеспечить условия для проведения эвакуации. Накануне операция была сорвана: из-за обстрелов националистов и украинских войск гуманитарная колонна не смогла пройти. Сообщается, что в Мариуполе, где уже создана администрация ДНР, остаются до четырех тысяч боевиков и украинских военных. Часть из них укрываются в здании металлургического комбината "Азовсталь". Жители также рассказывают, что националисты в ходе боев обстреляли территорию детского сада, погибли люди.



Накануне при попытке эвакуировать командиров "Азова" из Мариуполя были сбиты два вертолета. Всего за сутки Воздушно-космические силы России уничтожили 28 военных объектов ВСУ.

