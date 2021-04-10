Российская туристка погибла в ДТП в Турции

Россиянка погибла в ДТП в Турции. В аварию попал автобус, который перевозил в Каппадокию группу из 32-х российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге из-за плохих погодных условий. Травмы получили 26 человек.