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Российские аппараты ИВЛ пройдут экспертизу

Российским аппаратам искусственной вентиляции легких предстоит экспертиза. Причем, проверке подвергнется не только уральский завод-производитель, но вся инфраструктура.

Напомним, два возгорания ИВЛ российского производства произошли в больницах Москвы и Петербурга 9 и 12 мая. В результате этих пожаров погибли 6 человек. Сейчас идет проверка всех клиник и стационаров, где были установлены такие аппараты. Эти же устройства Россия отправила в США, однако американцы отказались от их использования.


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