Российские банки оформляют карты UnionPay

Еще одну обратную сторону западных санкций уже ощущает на себе и американская банковская система. Visa и Mastercard теряют свои рейтинги. Решение платежных систем ограничить работу с российскими клиентами вызвало ажиотажный спрос на карты UnionPay. По данным на сайте китайской платежной системы, уже 11 российских банков оформляют карты у них.