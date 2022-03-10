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Российские банки оформляют карты UnionPay
Еще одну обратную сторону западных санкций уже ощущает на себе и американская банковская система. Visa и Mastercard теряют свои рейтинги. Решение платежных систем ограничить работу с российскими клиентами вызвало ажиотажный спрос на карты UnionPay. По данным на сайте китайской платежной системы, уже 11 российских банков оформляют карты у них.
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