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Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений в ЛНР
Российские десантники пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения в ЛНР, пишет sb.by.
Подробности случившегося агентству сообщил командир российского подразделения с позывным "Самара".
"Сегодня укрофашисты предприняли очередную попытку подойти к нашему переднему краю, но благодаря ведению разведки как с наблюдательных постов, так и с воздуха,противника удалось обнаружить еще на подступах", - рассказал он.
По его словам, при нанесении удара российские десантники использовали минометы и другое вооружение. После этого украинские военнослужащие разбежались по лесу, однако их местоположение вычислили с воздуха.
Украинские военные ежедневно предпринимают попытки подойти ближе к российским позициям. Однако, какподчеркнул командир, благодаря хорошей разведке российской сторонысделать этого им не удается.
Фото:pixabay.com
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