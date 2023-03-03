Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений в ЛНР

Российские десантники пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения в ЛНР, пишет sb.by.



Подробности случившегося агентству сообщил командир российского подразделения с позывным "Самара".

"Сегодня укрофашисты предприняли очередную попытку подойти к нашему переднему краю, но благодаря ведению разведки как с наблюдательных постов, так и с воздуха,противника удалось обнаружить еще на подступах", - рассказал он.

По его словам, при нанесении удара российские десантники использовали минометы и другое вооружение. После этого украинские военнослужащие разбежались по лесу, однако их местоположение вычислили с воздуха.

Украинские военные ежедневно предпринимают попытки подойти ближе к российским позициям. Однако, какподчеркнул командир, благодаря хорошей разведке российской сторонысделать этого им не удается.