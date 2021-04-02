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Российские хирурги продолжали операцию на открытом сердце во время пожара в здании

Эти кадры из российского Благовещенска. Там загорелось здание кардиологического центра. В момент ЧП хирурги проводили операцию на открытом сердце, которую нельзя было остановить. 8 врачей и пациент остались в операционной, несмотря на пылающий в здании огонь. К счастью, пожар вовремя удалось потушить. Причиной по всей видимости стали неполадки в электропроводке.

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