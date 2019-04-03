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Российские космонавты успешно отработали режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС - 11"
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин успешно отработали на борту МКС режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС - 11". Напомним, запуск и стыковка ракеты-носителя с кораблем "Прогресс " запланированы на 4 апреля. Во время подготовки инструкторы задали космонавтам три разных режима для ручной стыковки с использованием бортового тренажера на случай, если откажет автоматика.
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