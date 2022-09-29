Российские космонавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21" успешно приземлился в степи Казахстана. С МКС вернулись российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В ближайшее время медики проведут первичный осмотр, определят уровень кислорода в крови, давление и окажут первую медицинскую помощь. На Международную космическую станцию космонавты прибыли 18 марта. Продолжительность полета экипажа составила 195 суток. Артемьев за время экспедиции совершил 5 выходов в открытый космос, Матвеев - 4.



фото: mir24.tv



