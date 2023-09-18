Российские полицейские изъяли 105 кг конопли в Забайкальском крае

В Забайкальском крае российские полицейские изъяли 105 кг конопли. Мешки с зельем находились в салоне универсала Nissan, а сверху были прикрыты тканым полотном.

Машину с крупногабаритным грузом заметили оперативники и решили за ней проследовать, параллельно вызвав коллег из Госавтоинспекции. Вместе они остановили иномарку, осмотрели ее и выяснили подробности. Автомобиль ехал в Читу. Внутри находись два человека - водитель и пассажир.