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Российские полицейские изъяли 105 кг конопли в Забайкальском крае

В Забайкальском крае российские полицейские изъяли 105 кг конопли. Мешки с зельем находились в салоне универсала Nissan, а сверху были прикрыты тканым полотном.

Машину с крупногабаритным грузом заметили оперативники и решили за ней проследовать, параллельно вызвав коллег из Госавтоинспекции. Вместе они остановили иномарку, осмотрели ее и выяснили подробности. Автомобиль ехал в Читу. Внутри находись два человека - водитель и пассажир.

"Согласно результатам исследований, из этого объема растительного наркосодержащего сырья злоумышленники могли получить 25 кг марихуаны. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 26-летний пассажир автомобиля признался нашим сотрудникам, что заготовил коноплю для личного употребления и вез домой в краевой центр. По словам водителя иномарки, он не знал, что перевозит запрещенное вещество", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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