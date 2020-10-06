Российские полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

Для изготовления отравы, химик закупил необходимые ингредиенты, а также оборудование. Техническое оснащение было такой мощи, что его хватило бы для производства 50 килограммов мефедрона в месяц. Был у владельца и специальный агрегат - химический реактор, с помощь которого можно было улучшить качество продукта. Подозреваемого в организации производства задержали оперативники.

Как долго функционировала лаборатория, а также работал ли мужчина с подельниками или один - вопросы пока открытые. Не ясно и откуда у подозреваемого финансы для создание наркопроизводства.