Фермеры засыпают, просыпаются наркопроизводители. Российские полицейские прикрыли лабораторию по изготовлению "синтетики" в Тверской области. Цех располагался в частном доме небольшой деревеньки. А вот масштабы были наоборот – совсем немалые. Во время обысков оперативники изъяли свыше 9 тонн жидких компонентов для производства наркотиков и более 50 килограммов уже готового порошка. По заключению экспертов, специализировались химики на N–метилэфедроне.