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Российские полицейские выявили сразу несколько крупных наркоторговцев в разных регионах страны
Так, в Подольске мужчина пытался реализовать на территории области почти 10 килограммов особо опасного наркотика - метилэфедрона. Задержали подозреваемого еще в августе, уже в скором времени он предстанет перед судом. А в Ханты-Мансийском автономном округе в руки правоохранителей попал житель Томской области - на этот раз наркоторговец промышлял гашишем, также в крупном размере. А в Сочи двое приезжих мужчин пытались торговать эфедроном, но тоже были задержаны. Во всех случаях возбуждены уголовные дела. Подробности в следующем материале.
В Подольске перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в обороте наркотиков в крупном размере. Так, по информации МВД России, в августе полицейские задержали злоумышленника около его автомобиля в лесу, в районе деревни Северово. В его авто, в салоне под обшивкой задней двери, а также в коробе от акустической системы оперативники нашли 15 свертков с кристаллизованным веществом светлого цвета. Согласно результатам химического исследования, это наркотик метилэфедрон общей массой около 7 килограммов.
В Ханты-Мансийском округе задержали жителя Томской области с двумя килограммами гашиша. Так, оперативники Нижневартовска остановили автомобиль под управлением 35 летнего мужчины. В ходе досмотра у него нашли сверток с гашишем массой почти в килограмм. Позже при отработке местности сотрудниками полиции в лесу, обнаружили и изъяли пакет, внутри которого находилось еще 970 граммов прессованного гашиша. Как выяснили полицейские, житель Томской области, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей, в Югру приехал как раз с целью продажи наркотиков. В отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела по статье о незаконном обороте наркотиков.
В Сочи задержали двух мужчин, их также подозревают в обороте наркотиков. Так, сотрудники полиции из Сочи получили информацию, что двое приезжих из Тюменской области в возрасте 33 и 37 лет могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков на территории города-курорта. При проверке сведения подтвердились. В арендованной квартиры злоумышленников сотрудники наркоконтроля и ФСБ обнаружили и изъяли более 330 граммов эфедрона в четырех металлических поддонах, а также предметы, необходимые для его изготовления. Установлено, что подозреваемые планировали продать зелье. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.
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